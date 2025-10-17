Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Флик — о травмах «Барселоны»: я ничего не могу сделать. Нам нужно найти решения

Флик — о травмах «Барселоны»: я ничего не могу сделать. Нам нужно найти решения
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о многочисленных травмах, с которыми столкнулась его команда.

«Ничего не могу сделать. Нам нужно найти решения. Ямаль и Фермин вернулись, но не могут играть все 90 минут. Мы надеемся, что Рафинья будет готов к «эль класико». Таков наш план. Иногда возникают проблемы с восстановлением, но он на правильном пути. В атаке мы потеряли много игроков за последние недели. У нас есть несколько вариантов. Есть игроки, которые вернулись после повреждений, однако находятся не в лучшей форме», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.

В субботу, 18 октября, «Барселона» на своём поле сыграет с «Жироной» в рамках 9-го тура чемпионата Испании.

Испания — Примера . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Жирона
Жирона
