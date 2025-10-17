Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЭСК: судья верно удалил Ндонга за агрессивную манеру игры против Сперцяна

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Ахматом» (2:0) Инала Танашева удалить с поля защитника грозненской команды Усмана Ндонга после видеопросмотра. Эпизод произошёл на 81-й минуте.

«Усман Ндонг виновен в агрессивном поведении. Он дважды ударил плечом в агрессивной манере игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна без борьбы за мяч.

Судья верно вынес красную карточку игроку «Ахмата» за агрессивное поведение и жёлтую карточку игроку «Краснодара» за неспортивное поведение», — написано на официальном сайте РФС.

Напомним, после матча Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. В свою очередь, игрок «Краснодара» подчеркнул, что не использовал подобных выражений в адрес соперника, отметив, что Ндонг оскорбил его маму.

