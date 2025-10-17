Скидки
Футбол Новости

Гвардиола — об О'Райли: он всегда играет на высоком уровне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о 20-летнем полузащитнике своей команды Нико О'Райли после его попадания в число финалистов ежегодной премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку в Европе.

«Он всегда играет на высоком уровне, но молодые игроки должны быть осторожны с комплиментами в свой адрес. Психологическая стабильность — самое главное в современном футболе. Им нужна карьера на 10-15 лет, а это невозможно, если в голове проблемы. Это действительно отлично, что он попал в национальную команду — для него уже сейчас очень важно быть там», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне футболист сыграл девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу.

