Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол

Артета — о результативности полузащитника Мерино: он изменил своё мышление

Артета — о результативности полузащитника Мерино: он изменил своё мышление
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру полузащитника команды
Микеля Мерино. Хавбек в 13 матчах за клуб и сборную забил семь голов.

«Заслуга принадлежит ему, потому что он обладал этими качествами. Думаю, что расстановка игроков и упор на определённые качества могут действительно повлиять на команду и максимально использовать его навыки. В общем, донесли это до него, и он изменил своё мышление. Это игрок, который может атаковать как справа, так и слева, а также играть на разных позициях, в том числе на позиции девятого номера. У него всегда была эта интуиция, это качество, позволяющее завершать, особенно в одно касание, теперь он делает это регулярно. Думаю, ему это нравится», – приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

