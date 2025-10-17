«ПСЖ» — «Страсбург»: онлайн-трансляция матча 8-го тура Лиги 1 начнётся в 21:45

Сегодня, 17 октября, состоится матч 8-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» и «Страсбург». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре парижская команда сыграла вничью с «Лиллем» (1:1), а «Страсбург» победил «Анже» со счётом 5:0.

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ». Команда Луиса Энрике набрала 84 очка в минувшем сезоне.

