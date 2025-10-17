Скидки
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Страсбург: онлайн-трансляция матча 8-го тура Лиги 1 2025/2026 начнется в 21:45

«ПСЖ» — «Страсбург»: онлайн-трансляция матча 8-го тура Лиги 1 начнётся в 21:45
Комментарии

Сегодня, 17 октября, состоится матч 8-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» и «Страсбург». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию матча французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Страсбург» в России принадлежат Okko.
Франция — Лига 1 . 8-й тур
17 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Страсбург
Страсбург
В минувшем туре парижская команда сыграла вничью с «Лиллем» (1:1), а «Страсбург» победил «Анже» со счётом 5:0.

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ». Команда Луиса Энрике набрала 84 очка в минувшем сезоне.

