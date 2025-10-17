«Манчестер Юнайтед» интересуется Ретеги — Tuttosport

«Манчестер Юнайтед» готов предложить € 70 млн за звезду сборной Италии Матео Ретеги, сообщает Tuttosport.

Этим летом Ретеги перешел из «Аталанты» в «Аль-Кадисию» за € 70 млн, став лучшим бомбардиром Серии А с 25 голами. «Манчестер Юнайтед» готов предложить такую же сумму за итальянца следующим летом. Сообщается, что игрок заинтересован в предложении английского клуба.

Ретеги забил пять голов и отдал три голевые передачи в первых четырёх матчах Дженнаро Гаттузо в качестве главного тренера сборной Италии. В составе «Аль-Кадисии» футболист провёл пять матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах, в которых забил три мяча.