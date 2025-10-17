Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Тренер «МЮ» Аморим ответил на сравнение вратаря Ламменса со Шмейхелем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о сравнении вратаря «красных дьяволов» Сенне Ламменса с легендарным голкипером манкунианцев Петером Шмейхелем после дебютного матча бельгийца в английской Премьер-лиге с «Сандерлендом» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Маунт – 8'     2:0 Шешко – 31'    

«Сенне проделал отличную работу. Возможно, он выйдет в стартовом составе. Первое впечатление в этом клубе очень ценно, но поддерживать уровень невероятно важно и сложно.

Он не Шмейхель. Он молодой парень, который проявил большое хладнокровие, и болельщики его любят. Ему нужно показать себя», – приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Ламменс перешёл в «МЮ» из «Антверпена» в последний день летнего трансферного окна.

