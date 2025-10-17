Тренер «МЮ» Аморим ответил на сравнение вратаря Ламменса со Шмейхелем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о сравнении вратаря «красных дьяволов» Сенне Ламменса с легендарным голкипером манкунианцев Петером Шмейхелем после дебютного матча бельгийца в английской Премьер-лиге с «Сандерлендом» (2:0).

«Сенне проделал отличную работу. Возможно, он выйдет в стартовом составе. Первое впечатление в этом клубе очень ценно, но поддерживать уровень невероятно важно и сложно.

Он не Шмейхель. Он молодой парень, который проявил большое хладнокровие, и болельщики его любят. Ему нужно показать себя», – приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Ламменс перешёл в «МЮ» из «Антверпена» в последний день летнего трансферного окна.