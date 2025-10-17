Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:45 Мск
Кузнецов: пока не похоже, что «Балтика» находится наверху таблицы временно

Кузнецов: пока не похоже, что «Балтика» находится наверху таблицы временно
Бывший футболист ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об успехе калининградской «Балтики» в первой части сезона Российской Премьер-Лиги. После 11 туров новичок РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

«Все говорили, что «Балтика» наверху таблицы временно, но пока на это не похоже. Команда очень симпатичная и неприятная в плане игры. С ними очень тяжело бороться, потому что они хорошо используют свои сильные и слабые стороны соперника. Поэтому они так высоко идут. Нельзя не отметить работу тренерского штаба», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

