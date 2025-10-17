Алексей Миранчук ответил, хотел ли бы он видеть Фёдора Смолова в «Атланте»

Полузащитник сборной России и «Атланты» Алексей Миранчук ответил, хотел ли бы он видеть 35-летнего нападающего Фёдора Смолова в качестве одноклубника. На текущий момент бывший форвард «Краснодара» является свободным агентом.

«Ой, Федю — с удовольствием. Конечно, хотел бы видеть его в «Атланте». Правда не знаю, какие у него сейчас планы. Но я бы с удовольствием снова поиграл с ним в одной команде», — приводит слова Миранчука Legalbet.

Последним профессиональным клубом Смолова на текущий момент является «Краснодар». Он выступал в составе «быков» в сезоне-2024/2025. За этот период нападающий принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

