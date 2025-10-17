Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук ответил, хотел ли бы он видеть Фёдора Смолова в «Атланте»

Алексей Миранчук ответил, хотел ли бы он видеть Фёдора Смолова в «Атланте»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной России и «Атланты» Алексей Миранчук ответил, хотел ли бы он видеть 35-летнего нападающего Фёдора Смолова в качестве одноклубника. На текущий момент бывший форвард «Краснодара» является свободным агентом.

«Ой, Федю — с удовольствием. Конечно, хотел бы видеть его в «Атланте». Правда не знаю, какие у него сейчас планы. Но я бы с удовольствием снова поиграл с ним в одной команде», — приводит слова Миранчука Legalbet.

Последним профессиональным клубом Смолова на текущий момент является «Краснодар». Он выступал в составе «быков» в сезоне-2024/2025. За этот период нападающий принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Материалы по теме
Кокорин назвал Смолова «чайником» из-за скандальной ситуации в «Кофемании»

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android