Ширер — о Холанде: идеальный центральный нападающий

Легендарный нападающий сборной Англии Алан Ширер высказался об игре 25-летнего нападающего «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.

«Холанд — идеальный центральный нападающий. Его статистика феноменальна, а желание забивать фантастическое. Мне это нравится. Он быстрый, сильный, ловкий, ориентируется быстрее большинства игроков в штрафной площади. Это впечатляет. Его способность забивать мячи в сетку ворот просто великолепна. Нет никаких сомнений, если Холанд продолжит выступать в Премьер-лиге ещё семь или восемь лет, у него будет блестящий шанс побить мой рекорд. Но есть так много «если» и разных вещей, которые могут произойти», — приводит слова Ширера Betfair.

Ширер является лидером рейтинга бомбардиров английской Премьер-лиги (260 мячей). В активе Холанда 94 забитых мяча.