Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ловчев отреагировал на слова Станковича о нелюбви к нему, поскольку он иностранец

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал слова главного тренера красно-белых Деяна Станковича, ранее заявившего, что в России к нему есть негативное отношение, поскольку он иностранец. Также сербский специалист подчеркнул свою готовность к увольнению из московского клуба.

– Станкович сказал, что его не любит российская общественность, потому что он иностранец. Не кажется, что его понесло не туда?
– Это его мнение и видение. У нас обо всех тренерах так: две игры проиграл – ты #####. Недавно Черчесов был ###### для всех, а сейчас главный тренер страны, — приводит слова Ловчева Odds.ru.

Станкович был назначен на пост главного тренера красно-белых летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение сербского специалиста с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. После 11 туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 18 очков и на текущий момент занимает шестое место.

Как появился «Спартак»:

Комментарии
