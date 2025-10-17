Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Гранат: будущее Станковича будет зависеть от результата игры с «Ростовом»

Гранат: будущее Станковича будет зависеть от результата игры с «Ростовом»
Экс-защитник московского «Спартака» и сборной России Владимир Гранат высказался о возможном увольнении главного тренера красно-белых Деяна Станковича после матча 12-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча пройдёт в субботу, 18 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если говорить о будущем Станковича в «Спартаке», всё будет зависеть от результата в матче с «Ростовом». Плюс и от игры — если команда будет играть беззубо, заговорят про отставку. Если «Спартак» проявит характер и добьётся победы, разговоров не будет.

Что касается прихода Мовсесьяна в «Спартак», если посмотреть на ЦСКА, команда работала неплохо. Не было сумасшедших трансферов, но приобретения были качественными. Отдавали игроков в хорошие чемпионаты. Может, это и к лучшему», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Красно-белые отстают от лидирующего ЦСКА на 6 очков.

