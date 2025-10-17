Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
В «Барселоне» обеспокоены образом жизни Ямаля — Карреньо

В «Барселоне» переживают из-за образа жизни 18-летнего нападающего команды Ламина Ямаля вне футбольного поля. Об этом сообщает журналист Cadena Ser Ману Карреньо для El Larguero.

«Есть определённое беспокойство из-за повседневной жизни Ламина. Это не повод для паники, но клубу не нравятся некоторые вещи, происходящие с футболистом в последние месяцы. «Барселоне» не нравятся поведение и образ жизни, которые ведёт игрок», — сказал Карреньо.

Минувшим летом Ямаля обвинили в найме карликов для развлечения гостей на вечеринке в честь своего 18-летия.

Также сообщается, что нападающий опоздал на собрание перед матчем с «ПСЖ». Спортивному директору «Барселоны» Деку пришлось отговаривать главного тренера сине-гранатовых Ханс-Дитера Флика не исключать футболиста из стартового состава.

Чем уникален Ламин Ямаль:

