Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Кузнецов: хочется, чтобы «Динамо» было в чемпионской гонке, но пока команда разрознена

Комментарии

Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался об игре и результатах московского «Динамо» в этом сезоне.

«Я вот смотрю на «Динамо» со стороны — конечно, хочется, чтобы команда снова участвовала в чемпионской гонке, но пока что-то не получается. Игроки не могут притереться друг к другу. Видно, что коллектив разрозненный на поле, не всегда действуют сплочённо. Сейчас вернулся Тюкавин, Гладышев восстановится, это очень хорошие ударные единицы, которые несомненно помогут «Динамо». И желаю терпения тренерскому штабу во главе с Валерием Георгиевичем, чтобы команда наконец-то почувствовала уверенность в себе, прибавляла и начала добиваться результата», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

