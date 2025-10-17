Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Дмитрий Кузнецов оценил шансы ЦСКА на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший футболист ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос, смогут ли армейцы стать чемпионами Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

«Если ЦСКА сейчас на первом месте, почему они не могут там остаться через некоторое время? Главное — гнуть свою линию, разбирать и искать слабые стороны соперников, которые могут оказать противодействие.

Концовка прошлого чемпионата и начало этого внушают доверие. Но всё будет решаться в играх с прямыми конкурентами. Не теряешь с командами ниже уровнем и набираешь с конкурентами — это и есть чемпионская игра. Да, это тяжело, но это можно делать», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 11 туров ЦСКА лидирует в чемпионате России, набрав 24 очка.

