Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим — о поддержке совладельца «Манчестер Юнайтед»: я чувствую это каждый день

Аморим — о поддержке совладельца «Манчестер Юнайтед»: я чувствую это каждый день
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о поддержке совладельца клуба Джима Рэтклиффа.

«Рэтклифф постоянно мне об этом говорит, иногда передавая какие-то сообщения после игр. Очень приятно это слышать. Думаю, это помогает нашим болельщикам понять, что это займет какое‑то время. В то же время мне это не нравится, потому что это создаёт ощущение, что у нас есть время всё уладить. Приятно чувствовать поддержку, но нам нужно доказать это своей игрой. Когда нужно побеждать и есть ожидания победы, играть гораздо сложнее. Поэтому в больших клубах, нужно побеждать в каждом матче», — приводит слова Аморима The Athletic.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» в семи турах набрал 10 очков и занимает 10‑е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Совладелец «МЮ» заявил, что Аморим получил три года для исправления ситуации в команде
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android