Аморим — о поддержке совладельца «Манчестер Юнайтед»: я чувствую это каждый день

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о поддержке совладельца клуба Джима Рэтклиффа.

«Рэтклифф постоянно мне об этом говорит, иногда передавая какие-то сообщения после игр. Очень приятно это слышать. Думаю, это помогает нашим болельщикам понять, что это займет какое‑то время. В то же время мне это не нравится, потому что это создаёт ощущение, что у нас есть время всё уладить. Приятно чувствовать поддержку, но нам нужно доказать это своей игрой. Когда нужно побеждать и есть ожидания победы, играть гораздо сложнее. Поэтому в больших клубах, нужно побеждать в каждом матче», — приводит слова Аморима The Athletic.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» в семи турах набрал 10 очков и занимает 10‑е место в турнирной таблице.