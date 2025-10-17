Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:45 Мск
«Ограничения ни к чему хорошему не приводят». Мусаев — об ужесточении лимита на легионеров

«Ограничения ни к чему хорошему не приводят». Мусаев — об ужесточении лимита на легионеров
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался на тему намерения ужесточения лимита на иностранных футболистов в Мир РПЛ. Ранее сообщалось, что рассматривается вариант с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно могут находиться пять. На текущий момент клубы РПЛ могут включать в заявку не более 13 иностранных игроков. Также одновременно на поле могут находиться не более восьми легионеров.

— Мало мнений от клуба по поводу лимита. Какая позиция ваша и клубная по проекту будущих изменений?
— Не разговаривал с руководством на тему лимита. Понимаем, что это факт — скорее всего, лимит будет меняться, мы должны сделать определённые шаги. Моё мнение — любые ограничения ни к чему хорошему не приводят. Наши русские игроки должны выигрывать конкуренцию у иностранцев в честной борьбе, а не то, что у него есть паспорт, поэтому он должен играть. Мне кажется, что это не очень хорошо, — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

Самые титулованные футбольные клубы России:

