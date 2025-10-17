Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киву — перед матчем с «Ромой»: мне нравится, как они адаптировались к стилю Гасперини

Киву — перед матчем с «Ромой»: мне нравится, как они адаптировались к стилю Гасперини
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался об игре «Ромы» под руководством Джан Пьеро Гасперини перед встречей со столичной командой в 7-м туре Серии А. Матч пройдёт в субботу, 18 октября, на стадионе «Олимпико» в Риме.

Италия — Серия А . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что мне нравится в «Роме», так это их стабильность после ухода Раньери, а также то, как они адаптировались к стилю Гасперини. Они нашли правильный баланс между надёжной обороной и персональной опекой. Это организованная команда, которая хорошо защищается, знает, как читать игру, смело и решительно прессингует, но в то же время знает, как играть плотно. Нам нужно быть внимательными. Мы должны быть начеку, чтобы определить, где они могут дать нам пространство, воспользоваться определёнными моментами и нанести решительный удар», – приводит слова Киву официальный сайт миланского клуба.

После шести сыгранных туров «Рома» занимает второе место в турнирной таблице с 15 очками в активе. «Интер» находится на пятой строчке с 12 очками.

Материалы по теме
«Рома» — «Интер». Тотти прав, но и победитель просматривается «Рома» — «Интер». Тотти прав, но и победитель просматривается
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android