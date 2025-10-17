Киву — перед матчем с «Ромой»: мне нравится, как они адаптировались к стилю Гасперини

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался об игре «Ромы» под руководством Джан Пьеро Гасперини перед встречей со столичной командой в 7-м туре Серии А. Матч пройдёт в субботу, 18 октября, на стадионе «Олимпико» в Риме.

«Что мне нравится в «Роме», так это их стабильность после ухода Раньери, а также то, как они адаптировались к стилю Гасперини. Они нашли правильный баланс между надёжной обороной и персональной опекой. Это организованная команда, которая хорошо защищается, знает, как читать игру, смело и решительно прессингует, но в то же время знает, как играть плотно. Нам нужно быть внимательными. Мы должны быть начеку, чтобы определить, где они могут дать нам пространство, воспользоваться определёнными моментами и нанести решительный удар», – приводит слова Киву официальный сайт миланского клуба.

После шести сыгранных туров «Рома» занимает второе место в турнирной таблице с 15 очками в активе. «Интер» находится на пятой строчке с 12 очками.