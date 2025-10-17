Скидки
Агент игрока «Спартака» Самошникова надеется, что Илья сыграет в матче с «Ростовом»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы крайнего защитника «Спартака» Ильи Самошникова, рассказал о состоянии здоровья футболиста. Ранее Бабырь сообщил, что футболист пропустил матч красно-белых с «Пари НН» (3:0) в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, поскольку приболел. Эта игра состоялась 28 сентября.

«Илья тренируется, готовится. Он набрал кондиции после болезни. Надеемся, что получит игровое время с «Ростовом», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» встретится с «Ростовом» 18 октября в матче 12-го тура чемпионата России.

