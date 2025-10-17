Де Дзерби — об амбициях «Марселя»: мечтать о титулах — это нечто другое

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался о титульных амбициях своей команды в этом сезоне.

«Не думаю, что говорили о титулах в прошлом году. Мы не говорили об этом открыто, потому что одна команда полностью доминировала в лиге. Она также доминировала в Европе и вышла в финал клубного чемпионата мира. Их уровень очень, очень высок. Но мечтать о титулах — это нечто другое. Мы все мечтаем об этом, но говорить… Это похоже на продажу чего-то неконкретного. Наша команда старается сделать все возможное, чтобы дойти до конца и, возможно, выиграть титул. Можно сколько угодно говорить, но нам нужно делать дела. Мы должны продолжать то, что делали последние несколько месяцев», — приводит слова Де Дзерби Get French Football News.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Марсель» в семи турах набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «ПСЖ» на одно очко.