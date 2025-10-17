Скидки
Зинедин Зидан собрал идеального футболиста, ни в одной категории не упомянув Месси

Комментарии

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и чемпион мира в составе сборной Франции Зинедин Зидан в интервью La Gazzetta dello Sport собрал идеального игрока. Экс-полузащитник выбрал следующих футболистов.

Левая нога — Зинедин Зидан.

Правая нога — Зинедин Зидан.

Игра головой — Зинедин Зидан.

Сила — Златан Ибрагимович.

Дриблинг — Алессандро Дель Пьеро.

Завершение — Роналдо или Криштиану Роналду.

Видение поля — Зинедин Зидан.

Дальние удары — Лука Модрич.

Стандартные положения — Алессандро Дель Пьеро, Мишель Платини, Андреа Пирло.

Единоборства — Лилиан Тюрам.

Лидерские качества — Тони Кроос.

Отметим, француз ни в одной из категорий не выбрал рекордсмена по количеству «Золотых мячей» и бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

