Зинедин Зидан собрал идеального футболиста, ни в одной категории не упомянув Месси

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и чемпион мира в составе сборной Франции Зинедин Зидан в интервью La Gazzetta dello Sport собрал идеального игрока. Экс-полузащитник выбрал следующих футболистов.
Левая нога — Зинедин Зидан.
Правая нога — Зинедин Зидан.
Игра головой — Зинедин Зидан.
Сила — Златан Ибрагимович.
Дриблинг — Алессандро Дель Пьеро.
Завершение — Роналдо или Криштиану Роналду.
Видение поля — Зинедин Зидан.
Дальние удары — Лука Модрич.
Стандартные положения — Алессандро Дель Пьеро, Мишель Платини, Андреа Пирло.
Единоборства — Лилиан Тюрам.
Лидерские качества — Тони Кроос.
Отметим, француз ни в одной из категорий не выбрал рекордсмена по количеству «Золотых мячей» и бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.