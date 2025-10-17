Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Футболист ЦСКА Глебов — самый быстрый игрок РПЛ в нынешнем сезоне

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов является самым быстрым игроком Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026. В одном из матчей форвард армейцев достиг скорости в 9,53 м/с. Это лучший результат текущего розыгрыша чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канал красно-синих.

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

