Спортивный директор «Интера» опроверг слухи о переходе Неймара

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио решительно опроверг слухи о том, что бразильский нападающий Неймар может перейти в «нерадзурри», а также слухи о своём переходе в «Аль-Хиляль».

«Неймар перейдёт в «Интер»? Да ладно, это же чушь. Мы с ним не разговаривали, ему никто не предлагал. Я доволен своим положением, у меня контракт до 2027 года. Раньше мне уже предлагали более выгодные варианты, но я так и не ушёл. От всего можно отказаться», — приводит слова Аузилио Corriere dello Sport.

На данный момент Аузилио сосредоточен на делах в «Интере», продлевает контракты, а затем будет готовиться к январскому трансферному окну.