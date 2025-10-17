«Команда находится на правильном пути». Газзаев — о месте России в топ-30 рейтинга ФИФА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о повышении сборной России в рейтинге ФИФА. После обновления российская национальная команда переместилась на 30-е место с 33-го.

«То, что команда, несмотря на отсутствие международных рейтинговых матчей, находится на 30-м месте, уже важно. Что касается дальнейших перспектив, тут говорить сложно. Важно то, что сейчас команда находится на правильном пути. Когда наша сборная будет играть с соперниками из первой десятки или двадцатки, тогда можно будет увидеть уровень притязаний на победы», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Последний раз сборная России находилась в топ-30 указанного рейтинга в июне 2016 года. После Евро-2016 российская национальная команда потеряла девять позиций и опустилась на 38-ю строчку.

В последних пяти матчах сборная России победила белорусскую национальную команду (4:1), сыграла вничью с Иорданией (0:0), разгромила Катар (4:1), выиграла у Ирана (2:1) и победила Боливию (3:0).

Как сборная России играет при Карпине: