Главная Футбол Новости

Нападающий «Локомотива» Воробьёв высказался о конкуренции с Комличенко

Нападающий «Локомотива» Воробьёв высказался о конкуренции с Комличенко
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв рассказал, как у него складываются отношения с одноклубником Николаем Комличенко. Форвард перешёл в столичный клуб из «Ростова» в летнее трансферное окно.

«Мы знакомы с Колей ещё с академии «Краснодара». Прекрасно складываются отношения. Понимаем, что мы разноплановые нападающие: он больше таранного типа — зацепиться, поставить корпус, а я больше игрок на скорости. Как все видят, у нас и вдвоём получается играть. Обрадовался, когда узнал о его переходе. Он сильный форвард. Это и для меня хорошо, для моего развития, прогресса», – приводит слова Воробьёва официальный сайт «Локомотива».

В нынешнем сезоне Комличенко в 15 встречах забил пять голов и отдал две результативные передачи. Воробьёв отличился восемью взятиями ворот и один раз ассистировал на гол.

Комментарии
