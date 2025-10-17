Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Гюндоган — о Зане: Лерой заслуживает места в составе сборной на чемпионат мира 2026 года

Гюндоган — о Зане: Лерой заслуживает места в составе сборной на чемпионат мира 2026 года
34-летний полузащитник «Галатасарая» Илкай Гюндоган высказался по поводу возможного возвращения в сборную Германии своего одноклубника Лероя Зане.

«Лично для меня Лерой заслуживает места в составе сборной на чемпионат мира 2026 года. Сейчас он играет не просто за какой-то клуб, он всё ещё играет за «Галатасарай», то есть на высоком уровне. Лично не сужу о товарищах по команде исключительно по статистике. И не думаю, что турецкая лига плоха. Конечно, её нельзя сравнивать с Премьер-лигой, но и ни одной другой лиге мира с ней не сравниться. Соответственно, на всё нужно смотреть несколько дифференцированно», — приводит слова Гюндогана Kicker.

В нынешнем сезоне 29-летний Зане сыграл девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

