Пятибратов: что команда Станковича из себя представляет? Ни один специалист не скажет

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов хотел бы, чтобы было более понятно, что из себя представляет «Спартак» под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.

«Не хотел бы быть голословным критиком, но тренер — это человек, который показывает дорогу. И идут за тем, кто знает, куда придёт. У Станковича есть феноменальный ресурс. Это один из самых сильных составов «Спартака». И я хотел бы, чтобы серб был нам понятен. А что команда Станковича из себя представляет? Ни один специалист не скажет. И это печально.

Станкович всему виной? Он ответственен за результат», — сказал Пятибратов в эфире программы «Центральный круг» на телеканале «Матч Премьер».

Станкович был назначен на пост главного тренера красно-белых летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение сербского специалиста с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. После 11 туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 18 очков и на текущий момент занимает шестое место.

Материалы по теме Ловчев отреагировал на слова Станковича о нелюбви к нему, поскольку он иностранец

Как появился «Спартак»: