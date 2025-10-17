«Манчестер Юнайтед» может помешать возвращению Кейна в «Тоттенхэм» — TEAMtalk

«Тоттенхэм» готовится вернуть нападающего Гарри Кейна, который летом 2023 года перешёл из лондонского клуба в «Баварию». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, владельцы «шпор» готовы на всё ради подписания контракта с 32-летним форвардом, в частности выплатить отступные за него и обеспечить достойную зарплату.

Однако в услугах английского игрока также заинтересован «Манчестер Юнайтед», который присматривается к нападающему. Подчёркивается, что шансы манкунианцев на переход Кейна во многом будут зависеть от того, смогут ли они показать способность бороться за чемпионство.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и четырьмя тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

