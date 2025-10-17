Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Филипп Мексес – о Доменеке: он мне никогда не нравился

Филипп Мексес – о Доменеке: он мне никогда не нравился
Комментарии

Экс-футболист «Осера» и «Ромы» Филипп Мексес высказался в негативном ключе о бывшем тренере сборной Франции Раймоне Доменеке.

«Я не мог увидеть в нём тренера, правда, не мог. Он мне никогда не нравился. Что мне не нравилось? Доменек придавал большое значение гороскопу при формировании команды. «Овен не играет со Скорпионом, Скорпион не играет с Тельцом». Думаю, он в это верит, но это странно. У меня сложилось впечатление, что он взял меня в сборную, чтобы взять, но, кажется, не мог меня видеть», — приводит слова Мексеса Footmercato.

Футболист выступал за сборную Франции с 2002 по 2012 годы, провёл в составе команды 29 матчей и забил один мяч.

Материалы по теме
Сборная Франции без Мбаппе не смогла обыграть Исландию в матче отбора к ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android