Филипп Мексес – о Доменеке: он мне никогда не нравился

Экс-футболист «Осера» и «Ромы» Филипп Мексес высказался в негативном ключе о бывшем тренере сборной Франции Раймоне Доменеке.

«Я не мог увидеть в нём тренера, правда, не мог. Он мне никогда не нравился. Что мне не нравилось? Доменек придавал большое значение гороскопу при формировании команды. «Овен не играет со Скорпионом, Скорпион не играет с Тельцом». Думаю, он в это верит, но это странно. У меня сложилось впечатление, что он взял меня в сборную, чтобы взять, но, кажется, не мог меня видеть», — приводит слова Мексеса Footmercato.

Футболист выступал за сборную Франции с 2002 по 2012 годы, провёл в составе команды 29 матчей и забил один мяч.