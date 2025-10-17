Игрок «Локомотива» Воробьёв рассказал, какие выводы сделал после конфликта с болельщиками

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв рассказал, какие сложности связаны с игрой в топ-клубе, как на него повлияло освистывание со стороны болельщиков железнодорожников.

«Очень высокие требования. Ты не можешь одну игру хорошо провести, а потом два матча ерундой страдать. В большом клубе нужно каждый матч держать планку, чтобы показывать свою стабильность, тогда станешь играть. А если будут какие-то качели, тебе уже не сильно будут доверять. Плюс больше давления. Вы помните прекрасно то время, когда меня освистывал стадион. Но я справился с этим. Когда освистывали, конечно, хотелось реабилитироваться, показать себя, на что способен. Сделал правильный вывод, и всё получилось», – приводит слова Воробьёва официальный сайт «Локомотива».

В нынешнем сезоне Воробьёв в 15 матчах забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.