Ассоциация испанских футболистов объявила о протесте из-за матча «Барселоны» в США

Ассоциация испанских футболистов (AFE) при поддержке капитанов команд Ла Лиги на официальном сайте объявила, что во время всех игр 9-го тура соревнования в начале каждой встречи футболисты будут символически протестовать в связи с отсутствием прозрачности, диалога и согласованности действий Лиги в отношении возможности проведения матча турнира в США.

Ранее УЕФА разрешил «Вильярреалу» и «Барселоне» сыграть встречу Ла Лиги в США.

«Профсоюз решил не привлекать к инициативе футболистов «Барселоны» и «Вильярреала», клубов-претендентов на участие в проекте, несмотря на то, что они разделяют основную позицию и критические моменты, чтобы акция протеста не могла быть истолкована как возможная мера против какого-либо клуба.

Столкнувшись с постоянными негативными и непоследовательными предложениями от Ла Лиги, AFE категорически отвергает проект, который был не одобрен главными действующими лицами нашего вида спорта, и требует от лиги создания переговорного стола, за которым будет происходить обмен информацией, а также анализироваться исключительные характеристики проекта, учитываться потребности и опасения футболистов, гарантироваться защита их трудовых прав и соблюдение действующих норм», — написано в заявлении AFE.

