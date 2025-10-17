Скидки
Правительство Великобритании вмешалось в ситуацию с матчем «Астон Вилла» — «Маккаби»

Правительство Великобритании вмешалось в ситуацию с матчем «Астон Вилла» — «Маккаби»
Высокопоставленные правительственные чиновники опубликовали заявление после переговоров об отмене запрета на посещение болельщиками «Маккаби» Тель-Авив матча Лиги Европы против «Астон Виллы» на стадионе «Вилла Парк» 6 ноября, сообщает Give me sport.

«Никто не должен быть лишен возможности смотреть футбольный матч только из-за своей национальности. Правительство сотрудничает с полицией и другими партнёрами, чтобы сделать всё возможное для обеспечения безопасного проведения матча в присутствии всех болельщиков. Мы изучаем, какие дополнительные ресурсы и поддержка необходимы, чтобы все болельщики смогли посетить матч», — говорится в заявлении.

Ранее клуб из Бирмингема не разрешил болельщиками израильской команды посетить встречу международного турнира из-за опасений о безопасности зрителей и местных жителей.

