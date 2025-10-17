Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов рассказал, в чём заключается проблема Станковича

Радимов рассказал, в чём заключается проблема Станковича
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов считает, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович настраивает людей против себя. Ранее сербский специалист заявил, что в России негативно относятся к нему из‑за иностранного происхождения.

«Уже другого тренера съели бы 100 раз, но у Деяна до сих пор есть запас доверия и терпения. Проблема Станковича в том, что он умудряется обратить всю любовь против себя. Своими высказываниями, поведением и красными карточками», — сказал Радимов в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

Станкович был назначен на пост главного тренера красно-белых летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение сербского специалиста с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. После 11 туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 18 очков и на текущий момент занимает шестое место.

Материалы по теме
Пятибратов: что команда Станковича из себя представляет? Ни один специалист не скажет

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android