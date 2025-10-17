Радимов рассказал, в чём заключается проблема Станковича

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов считает, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович настраивает людей против себя. Ранее сербский специалист заявил, что в России негативно относятся к нему из‑за иностранного происхождения.

«Уже другого тренера съели бы 100 раз, но у Деяна до сих пор есть запас доверия и терпения. Проблема Станковича в том, что он умудряется обратить всю любовь против себя. Своими высказываниями, поведением и красными карточками», — сказал Радимов в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

Станкович был назначен на пост главного тренера красно-белых летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение сербского специалиста с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. После 11 туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 18 очков и на текущий момент занимает шестое место.

