Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Акинфеев пропустит московское дерби с «Локомотивом» — источник

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не сможет принять участие в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который состоится в субботу, 18 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Игорь Владимирович практически завершил курс лечения. Ожидается, что он вернётся в общую группу после игры с Локомотивом», — приводит слова руководителя медицинского департамента ЦСКА Эдуарда Безуглова журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее красно-синие после матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2) проинформировали, что 39-летний вратарь подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок.

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

