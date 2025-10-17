Акинфеев пропустит московское дерби с «Локомотивом» — источник

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не сможет принять участие в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который состоится в субботу, 18 октября.

«Игорь Владимирович практически завершил курс лечения. Ожидается, что он вернётся в общую группу после игры с Локомотивом», — приводит слова руководителя медицинского департамента ЦСКА Эдуарда Безуглова журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее красно-синие после матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2) проинформировали, что 39-летний вратарь подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок.

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

