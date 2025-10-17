«Монако» интересуется защитником «Интера» — Bild

«Монако» интересуется подписанием 24-летнего немецкого защитника миланского «Интера» Янна Биссека, сообщает Bild.

Игрок, имеющий контракт с «Интером» до 2029 года, больше не чувствует себя комфортно в клубе. Сыграв всего один раз в этом сезоне в Серии А, немецкий защитник привлёк внимание нескольких клубов. «Монако» следит за выступлением игрока на фоне травм Кристиана Мависса и Эрика Дайера. Однако «Интер» просит за футболиста € 30 млн, которые монегаскам будет найти непросто.

Янн Биссек выступает за «Интер» с июля 2023 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 35 млн.