«Думаю, я просто не подхожу». Постекоглу высказался о критике в «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Ангелос Постекоглу эмоционально ответил на вопрос, как он переносит давление в новом клубе. Специалист возглавил «лесников» 9 сентября, сменив на этом посту Нуну Эшпириту Санту. В семи матчах под руководством австралийского специалиста «Ноттингем Форест» дважды сыграл вничью и потерпел пять поражений.

«Думаю, с моей точки зрения, я просто не подхожу. Не только здесь, в целом. Если посмотреть на это через эту призму: я неудавшийся тренер, которому повезло получить эту работу, знаю, вы ухмыляетесь, именно это и говорится, и я могу найти текст, где это говорится. Конечно, похоже, что этот тренер находится под давлением.

Есть и другой взгляд. Я пришёл в Премьер-лигу два года назад, возглавил «Тоттенхэм» — «бестрофейный Тоттенхэм». Тогдашний председатель сказал мне: «Этот клуб должен выиграть трофей. Мы пытались пригласить победителей, Жозе [Моуринью] и Антонио [Конте], но это не сработало, нам нужно что-то другое». Меня это немного задело, поскольку я считаю себя победителем.

Я принял «Тоттенхэм», который финишировал восьмым. Никакого международного турнира. Огромный клуб, который не может прожить и двух лет без международного футбола. Мы финишировали пятыми в мой первый год. И каждый раз, когда Гарри Кейн забивает гол, я жалею, что он не остался ещё на год. Было бы очень кстати иметь его после того, как он финишировал пятым.

Но каким-то образом тот год исчез из истории. На самом деле, это было использовано как повод для моего увольнения, потому что даже «Тоттенхэм» решил забыть первые 10 игр, по-видимому, они были аномалией. Хотя первые 10 игр здесь, по-видимому, очень важны. Мы финишировали пятыми, я вернул их в европейский футбол, где «Тоттенхэм» и должен быть. Присутствовал на собраниях, люди, оставшиеся в том клубе, присутствовали на этих собраниях, где мне говорили, что выиграть трофей — это всё для футбольного клуба.

Мы выигрываем трофей, избавляемся от ярлыка бестрофейных. Это Лига чемпионов, которая приносит определённые бонусы, возможность привлечь лучших игроков. Но всё, что я слышал с тех пор, как закончил карьеру в «Тоттенхэме», – это то, что в прошлом году я финишировал 17-м. Так что если смотреть на это с точки зрения того, что мы финишировали 17-ми, да, я неудачный тренер, которому повезло получить ещё один шанс.

Но если мне нужно объяснить, почему мы финишировали 17-ми, не нужно быть глубоко копать. Просто посмотрите на состав в последних пяти-шести турах АПЛ, чтобы понять, кому я отдавал приоритет, кто был на скамейке запасных и кого выпускал. В последнем матче с «Брайтоном» игроки два дня отдыхали, что я разрешил, потому что считал, что они заслужили. Так что мы финишировали 17-ми. Если кто-то думает, что это отражает меня и мою тренерскую работу, значит, люди смотрят на это через призму: «Я просто не подхожу».

Итак, мы идём к текущему моменту, где можно рассказать другую историю: возможно, я не неудачливый менеджер, которому повезло получить эту работу. Возможно, я менеджер, история которого, если дать время, всегда заканчивается одинаково. Во всех моих предыдущих клубах всё заканчивалось одинаково – я с трофеем.

Итак, в заключение – и это длинный ответ, который, вероятно, получит широкое освещение, но это нормально – можно взглянуть на эти первые пять недель и сказать, что тренер находится под давлением, потому что ему повезло получить эту работу. Или можно взглянуть на это и сказать, что произошли серьёзные изменения. Я пытаюсь изменить наш стиль игры. Игроки адаптируются, но, безусловно, есть некоторая нестабильность. Однако некоторые будут смотреть на сорняки, а я буду смотреть на то, что растёт.

С другой стороны, я всё ещё очень рад этой возможности. Вот как я её принимаю. У меня есть группа молодых игроков, которые готовы меняться, это первое. Я иду по этому пути. А что дальше? Я не собираюсь тратить ни время, ни силы на переживания. Меня совершенно не волнуют внутренние или внешние проблемы. В конце концов, я буду делать то, что считаю правильным, чтобы принести успех этому футбольному клубу, и именно на этом я сосредоточен», – приводит слова Постекоглу Sky Sports.