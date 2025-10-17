Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

ЖФК Локомотив — ЖФК Спартак, результат матча 17 октября 2025, счёт 0:2, 22-й тур Суперлиги 2025/2026

«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче женской Суперлиги
Аудио-версия:
Завершился матч 24-го тура женской Winline Суперлиги, в котором встречались московские «Локомотив» и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена — Локомотив» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступила Марина Крупская из Екатеринбурга. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

Россия — Суперлига (ж) . 24-й тур
17 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак (ж)
Москва
0:1 Кожникова – 3'     0:2 Кулиш – 21'    
Удаления: Абдуллина – 75' / нет

Первый гол в матче забила футболистка красно-белых Анна Кожникова уже на третьей минуте встречи. На 21-й минуте защитница Лидия Кулиш увеличила преимущество «Спартака» в счёте. Во втором тайме футболистка обороны железнодорожников Алсу Абдуллина была удалена с поля на 75-й минуте, получив вторую жёлтую карточку.

После 22 матчей Суперлиги красно-белые набрали 60 очков и занимают первое место. «Локомотив» заработал 40 очков и располагается на четвёртой строчке.

Календарь женской Суперлиги-2025
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025
