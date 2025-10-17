Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Ростова» Мелёхин назвал двух россиян, которые могли бы заиграть в Европе

Защитник сборной России и «Ростова» Виктор Мелёхин поделился мнением, кто из Мир Российской Премьер-Лиги мог бы заиграть в европейских чемпионатах.

«Батраков, Кисляк. Наши молодые дарования (улыбается). Круто, что появляется такая молодёжь. Они вдвоём могли бы заиграть», — приводит слова Мелёхина Metaratings.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2029 года.

Кисляк сыграл 17 матчах во всех соревнованиях, где забил три гола и сделал пять ассистов. Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года.

Сколько стоят молодые футболисты:

