Тренер «Дженоа» Виейра: мы заслужили больше очков

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра высказался о результатах своей команды перед матчем 7-го тура Серии А с «Пармой».

«Все игры важны. Это может прозвучать банально, но сейчас наши мысли о «Парме», а потом о следующей игре. Цель — выжить, чтобы её достичь, мы должны начать побеждать. Все расстроены, ведь мы заслужили больше очков. Но команда полна решимости продолжать играть так же хорошо и заработать три очка. Поражение от «Лацио» многому нас научило, мы кое-что изменили тактически в Неаполе, но этого всё равно недостаточно. Нужно научиться требовать от себя большего и играть хорошо все 95 минут», — приводит слова Виейра IlNapolista.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Дженоа» в шести турах набрал два очка и занимает 19-е место в турнирной таблице. 19 октября команда сыграет с «Пармой» на стадионе «Луиджи Феррарис».