Болельщики «Айнтрахт» не смогут посетить матч с «Наполи» в Лиге чемпионов – CalcioNapoli

Фанаты «Айнтрахт» из Франкфурт-на-Майне не смогут посетить матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи». Об этом сообщает CalcioNapoli1926. Встреча пройдёт 4 ноября на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

По информации издания, правоохранительные органы Италии запретили болельщикам немецкого клуба присутствовать на матче из-за их действий в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В ответном матче («Наполи» победил со счётом 3:0) ультрас «орлов» устаивали массовые беспорядке, сжигали машины и всячески нарушали закон. После этого к ним были применены дисциплинарные меры. В начале октября нынешнего года клуб Бундеслиги подал в УЕФА официальный запрос о переносе встречи на нейтральный стадион, но регулирующий орган ответил отказом.

При этом отмечается, что Союз европейских футбольных ассоциаций может пересмотреть своё решение.