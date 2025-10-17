Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в нападающем «Реала» — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в нападающем «Реала» — Caught Offside
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к центральному нападающему мадридского «Реала» Эндрику. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, с высокой долей вероятности 19-летний форвард уйдёт в аренду грядущей зимой. Подчёркивается, что на текущий момент около восьми клубом рассматривают Эндрика в качестве цели для подписания.

В нынешнем сезоне бразилец не принял участия ни в одном матче за «Реал». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
«Я их классифицирую одинаково, они все из мадридского «Реала». Жерар Пике — о судьях

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android