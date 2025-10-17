«Манчестер Юнайтед» заинтересован в нападающем «Реала» — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к центральному нападающему мадридского «Реала» Эндрику. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, с высокой долей вероятности 19-летний форвард уйдёт в аренду грядущей зимой. Подчёркивается, что на текущий момент около восьми клубом рассматривают Эндрика в качестве цели для подписания.

В нынешнем сезоне бразилец не принял участия ни в одном матче за «Реал». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: