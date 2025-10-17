Мексес – о Зидане: я увидел человека, который был неприкасаемым игроком

Экс-футболист «Осера» и «Ромы» Филипп Мексес вспомнил о начале своей карьеры в окружении звёзд и высказался о легенде сборной Франции Зинедине Зидане.

«В академию приехал человек с новыми технологиями: новая Motorola, новая Nokia, портативный DVD с трёхчасовой батареей… Я не мог этого купить, я только что подписал контракт. Я ничего не выбрал, мне было неловко. В тот вечер я был в своей комнате. Зинедин пришёл с портативным DVD и трёхчасовой батареей рядом. Он сказал мне: «Вот, это подарок». Я был тронут, потрясён. Я увидел человека, который был неприкасаемым игроком», — приводит слова Мексеса Footmercato.

Мексес выступал за сборную Франции с 2002 по 2012 год, провёл в составе команды 29 матчей и забил один мяч.