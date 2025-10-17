Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мексес – о Зидане: я увидел человека, который был неприкасаемым игроком

Мексес – о Зидане: я увидел человека, который был неприкасаемым игроком
Комментарии

Экс-футболист «Осера» и «Ромы» Филипп Мексес вспомнил о начале своей карьеры в окружении звёзд и высказался о легенде сборной Франции Зинедине Зидане.

«В академию приехал человек с новыми технологиями: новая Motorola, новая Nokia, портативный DVD с трёхчасовой батареей… Я не мог этого купить, я только что подписал контракт. Я ничего не выбрал, мне было неловко. В тот вечер я был в своей комнате. Зинедин пришёл с портативным DVD и трёхчасовой батареей рядом. Он сказал мне: «Вот, это подарок». Я был тронут, потрясён. Я увидел человека, который был неприкасаемым игроком», — приводит слова Мексеса Footmercato.

Мексес выступал за сборную Франции с 2002 по 2012 год, провёл в составе команды 29 матчей и забил один мяч.

Материалы по теме
Зидан рассказал, кого бы предпочёл снова тренировать — Криштиану Роналду или Луку Модрича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android