Аморим: не знаю, сколько «МЮ» понадобится время, чтобы достичь уровня «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил, способна ли его команда сократить отставание в общем уровне от «Ливерпуля».

«Я не знаю. Иногда всё меняется очень быстро.

Мы можем выиграть любой матч, поэтому самое главное думать только о следующей встрече. Будем бороться, чтобы выйти на тот же уровень, что и «Ливерпуль», в этом наш замысел. Я не знаю, сколько времени это займёт», — приводит слова Аморима Sky Sports.

Мерсисайдцы являются действующими чемпионами Англии. После семи туров нынешнего сезона чемпионата Англии они набрали 15 очков и занимают второе место. «Манчестер Юнайтед» заработал 10 очков и на текущий момент располагается на 10-й строчке.

