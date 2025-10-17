Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим: не знаю, сколько «МЮ» понадобится время, чтобы достичь уровня «Ливерпуля»

Аморим: не знаю, сколько «МЮ» понадобится время, чтобы достичь уровня «Ливерпуля»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил, способна ли его команда сократить отставание в общем уровне от «Ливерпуля».

«Я не знаю. Иногда всё меняется очень быстро.

Мы можем выиграть любой матч, поэтому самое главное думать только о следующей встрече. Будем бороться, чтобы выйти на тот же уровень, что и «Ливерпуль», в этом наш замысел. Я не знаю, сколько времени это займёт», — приводит слова Аморима Sky Sports.

Мерсисайдцы являются действующими чемпионами Англии. После семи туров нынешнего сезона чемпионата Англии они набрали 15 очков и занимают второе место. «Манчестер Юнайтед» заработал 10 очков и на текущий момент располагается на 10-й строчке.

Материалы по теме
Аморим — о поддержке совладельца «Манчестер Юнайтед»: я чувствую это каждый день

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android