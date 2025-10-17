Кьеллини получит новую должность в «Ювентусе»

Бывший капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, занимавший в клубе пост директора по футбольной стратегии, заменит Франческо Кальво на посту представителя «Ювентуса» в федерации футбола Италии, взяв на себя роль советника, сообщает Il BiancoNero.

Эта должность позволит усилить влияние клуба в футбольных институтах Италии. Такое решение отражает желание клуба максимально использовать опыт и авторитет Кьеллини в футболе, не обременяя его административными задачами.

Футболист выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 годы. В составе команды он провёл 424 матча и забил 27 мячей. За сборную Италии Кьеллини сыграл 117 матчей, в которых забил восемь мячей.