Ла Лига разослала письма игрокам с объяснениями проведения матча турнира в США — MD

Ла Лига разослала всем футболистам, участвующим в турнире, письма с объяснениями целесообразности проведения матча 17-го тура между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в этом письме также говорится об экономической значимости аудиовизуальных прав для Ла Лиги. Объясняется, что цель организации матча за границей заключается в продвижении бренда испанского футбола на американском рынке

Подчёркивается, что был выбран матч между «Вильярреалом» и «Барселоной», поскольку именно эти команды, а также мадридский «Атлетико» и «Жирона» проявили интерес к участию в этом проекте, который был утверждён в 2018 году. Кроме того, выбор команд был определён на основании календарных возможностей.

Ранее Ассоциация испанских футболистов (AFE) объявила, что во время всех игр 9-го тура соревнования в начале каждой встречи футболисты будут символически протестовать в связи с отсутствием прозрачности, диалога и согласованности действий лиги в отношении возможности проведения матча турнира в США.

