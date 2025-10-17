Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ла Лига разослала письма игрокам с объяснениями проведения матча турнира в США — MD

Ла Лига разослала письма игрокам с объяснениями проведения матча турнира в США — MD
Аудио-версия:
Комментарии

Ла Лига разослала всем футболистам, участвующим в турнире, письма с объяснениями целесообразности проведения матча 17-го тура между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, в этом письме также говорится об экономической значимости аудиовизуальных прав для Ла Лиги. Объясняется, что цель организации матча за границей заключается в продвижении бренда испанского футбола на американском рынке

Подчёркивается, что был выбран матч между «Вильярреалом» и «Барселоной», поскольку именно эти команды, а также мадридский «Атлетико» и «Жирона» проявили интерес к участию в этом проекте, который был утверждён в 2018 году. Кроме того, выбор команд был определён на основании календарных возможностей.

Ранее Ассоциация испанских футболистов (AFE) объявила, что во время всех игр 9-го тура соревнования в начале каждой встречи футболисты будут символически протестовать в связи с отсутствием прозрачности, диалога и согласованности действий лиги в отношении возможности проведения матча турнира в США.

Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Материалы по теме
Официально
Ассоциация испанских футболистов объявила о протесте из-за матча «Барселоны» в США

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android