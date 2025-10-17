Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «Локомотива» Митай хочет уйти из саудовского «Аль-Иттихада»

Экс-защитник «Локомотива» Митай хочет уйти из саудовского «Аль-Иттихада»
Комментарии

Бывший защитник московского «Локомотива» Марио Митай, на данный момент выступающий в «Аль-Иттихаде», хочет покинуть саудовский клуб. Футболист сборной Албании недоволен отсутствием игрового времени. Об этом сообщает аккаунт Markaj News в социальной сети X.

По информации издания, фулбек готов покинуть команду уже в зимнее трансферное окно. В игроке заинтересованы «Бетис» и «Париж».

Напомним, Митай окончательно перешёл в «Аль-Иттихад» из «Локомотива» в январе 2025 года, до этого выступая за саудовский клуб на правах аренды. В нынешнем сезоне 22-летний защитник сыграл в трёх матчах за клуб во всех турнирах.

