Мелёхин назвал нападающих РПЛ, с которыми было труднее всего играть в последнее время

Защитник сборной России и «Ростова» Виктор Мелёхин ответил, с какими нападающими ему было тяжелее всего играть в последние полтора года.

«Из нападающих могу назвать Джона Кордобу, он очень сильный. С ним тяжело всегда. И Ванька Сергеев тоже (смеётся). Он постоянно за спиной у тебя находится, из-за чего чувствуешь себя неудобно. Непросто, когда у тебя сзади нападающий, а ты его не видишь», — приводит слова Мелёхина Metaratings.

В нынешнем сезоне Мелёхин принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

