Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родри пропустит матч с «Эвертоном»

Родри пропустит матч с «Эвертоном»
Комментарии

29-летний испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри не сыграет в матче с «Эвертоном», который состоится 18 октября на стадионе «Этихад» в Манчестере, сообщает официальный сайт клуба.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обладатель «Золотого мяча» покинул поле в последней игре «горожан» с «Брентфордом» перед паузой на матчи сборных, проведя на поле всего 21 минуту из-за травмы бедра. Сроки восстановления игрока не уточняются.

В нынешнем сезоне футболист лишь дважды отыграл все 90 минут за «Манчестер Сити», а в четырёх матчах был заменён.

После семи туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, на три очка отставая от лидирующего «Арсенала».

Материалы по теме
Родри пропустит матчи сборной Испании в отборе ЧМ-2026 с Грузией и Болгарией из-за травмы
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android