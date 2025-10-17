Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

В трансляции матча «Овьедо» – «Эспаньол» не показали протест футболистов против игры в США

В трансляции матча «Овьедо» – «Эспаньол» не показали протест футболистов против игры в США
Комментарии

В эти минуты проходит матч 9-го тура чемпионата Испании между «Овьедо» и «Эспаньолом». Футболисты обоих клубов поучаствовали в акции протеста в начале встречи, но этот момент не показали в телетрансляции. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Испания — Примера . 9-й тур
17 октября 2025, пятница. 22:00 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
0 : 2
Эспаньол
Барселона
0:1 Кике – 70'     0:2 Милья – 82'    

Ранее Ассоциация испанских футболистов (AFE) при поддержке капитанов команд Ла Лиги на официальном сайте объявила, что во время всех игр 9-го тура в начале каждой встречи футболисты будут символически протестовать в связи с отсутствием прозрачности, диалога и согласованности действий лиги в отношении возможности проведении встречи 17-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» на американском стадионе «Хард Рок» в Майами.

