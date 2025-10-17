В трансляции матча «Овьедо» – «Эспаньол» не показали протест футболистов против игры в США

В эти минуты проходит матч 9-го тура чемпионата Испании между «Овьедо» и «Эспаньолом». Футболисты обоих клубов поучаствовали в акции протеста в начале встречи, но этот момент не показали в телетрансляции. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее Ассоциация испанских футболистов (AFE) при поддержке капитанов команд Ла Лиги на официальном сайте объявила, что во время всех игр 9-го тура в начале каждой встречи футболисты будут символически протестовать в связи с отсутствием прозрачности, диалога и согласованности действий лиги в отношении возможности проведении встречи 17-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» на американском стадионе «Хард Рок» в Майами.