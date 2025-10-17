Скидки
Гвардиола: если пойму, что я проблема, то покину «Сити», как «Барселону» и «Баварию»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, в какой момент может покинуть английский клуб. В ноябре 2024-го испанец продлил контракт с «горожанами» до 2027 года.

«Если почувствую, что являюсь проблемой, то уйду, как это было в «Барселоне» и «Баварии».

Но всё же у меня есть чувство, что ещё не всё. У меня есть энергия и ощущение, что команда, футболисты проведут нынешний сезон лучше, чем минувший», — приводит слова Гвардиолы The Touchline на своей странице в социальной сети X.

Гвардиола занимал должность главного тренера «Барселоны» с 2008 по 2012 год, «Баварии» — с 2013 по 2016 год. 54-летний специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.

